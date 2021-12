Handgefertigter Schmuck für die Corona-Helden

„Mir geht es mit meiner Spende darum, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen für alle jene Menschen, die für die Schwächsten da sind. Für alle, die dieses Land in den schwierigen Zeiten der Pandemie am Laufen halten“, sagt Ingrid Aigner-Schatz aus Neuhofen/Kr. Die Designerin hat sich nun kurz vor Weihnachten dazu entschieden, dem hart arbeitenden Pflegepersonal eine Freude zu bereiten. Gemeinsam mit Weihnachtsengerl Romy stattete sie dem Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz einen Besuch ab. Im Gepäck hatte sie selbst gemachte Ohrringe im Wert von 1400 Euro, die sie an die Bereichsleiterin Christine Haas und Kollegin Andrea Griessenberger übergab.