Van der Bellen unterstützt Lichterketten-Aktion

Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützt die Lichterketten-Aktion zum Gedenken an die an Covid-19 verstorbenen Menschen und zum Dank an das Krankenhauspersonal, die am Sonntagabend auf der Wiener Ringstraße stattfindet. Das Staatsoberhaupt nimmt zwar nicht persönlich teil, wird allerdings eine Kerze in ein Fenster der Hofburg stellen, teilte die Präsidentschaftskanzlei mit.