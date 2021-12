Dahlqvist und Taugböl holen Sprintsiege in Dresden

Der Langlauf-Sprint in Dresden am Samstag war in skandinavischer Hand. Bei den Frauen holte die Schwedin Maja Dahlqvist ihren fünften Weltcup-Sieg in Folge. Bei den Männern schlug in Abwesenheit von Dominator Johannes Hösflot Klaebo, der zum Training in Davos blieb, mit Haavard Taugböl ein anderer Norweger erstmals im Weltcup zu.