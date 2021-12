So erwachte die Gastronomie aus dem Lockdown

Ein Ansturm auf die Kärntner Lokale blieb am Freitag aus. Trotz vier Wochen Pause ist die Gastro-Öffnung verhalten angelaufen. „Viele Gäste haben sich an den Abhol-Service bereits gewöhnt. Wir bieten deshalb auch den ganzen Dezember Take-away-Angebote weiter an“, sagt Marcus Kubenic vom Restaurant „Freindal Wirtschaft“ in Villach. „Aber natürlich hoffen wir, dass die Lokale weiter offen bleiben dürfen.“