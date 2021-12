Nach Lockdown-Ende strömten die Leute zum Shoppen

In Oberösterreich hat am Freitag nach vier Wochen Lockdown alles für die Geimpften wieder aufgesperrt. Schon am frühen Vormittag strömten die Passanten in die Linzer Innenstadt. In Nullkommanix bildeten sich an allen Kassen in einem Modehaus lange Schlangen. Auch Weihnachtsdeko - zum Teil im Abverkauf - sowie Bücher schienen gefragt, ergab ein Rundgang der APA durch die Innenstadt. Kontrolliert wurde dabei der 2G-Nachweis vom Verkaufspersonal nicht.