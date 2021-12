Omikron: Anzeichen von Entspannung in Südafrika

Mit Einsetzen der Sommerferien in Südafrika verbreitet sich die neue Omikron-Variante nun rasch landesweit - scheint aber im bisherigen Epizentrum an Dynamik zu verlieren. Der Großraum um die Metropole Johannesburg und die Hauptstadt Pretoria habe bis Donnerstag bei den täglichen Neuinfektionen landesweit einen Anteil von 25 Prozent gehabt. „Es gibt erste Anzeichen dafür, dass wir in der Gauteng-Provinz den Höhepunkt überschritten haben“, so Gesundheitsminister Joe Phaahla.