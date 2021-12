Südafrikas Präsident Ramaphosa positiv getestet

Fallzahlen steigen drastisch an

Epizentrum des Infektionsgeschehens ist der Großraum um die Millionenmetropole Johannesburg sowie die Hauptstadt Pretoria (Gauteng-Provinz). Sie stellte bisher fast 80 Prozent der täglichen Neuinfektionen und kommt nun auf 16.716 Fälle. Mit Einsetzen der großen Sommerferien in Südafrika - die viele Bewohner der ökonomisch und politischen wichtigsten Region an den Stränden des Landes verbringen - steigen dort auch die Fallzahlen drastisch.