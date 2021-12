Südafrika: Rasante Zunahme von Omikron-Infektionen

Omikron, die neue Variante des Coronavirus, lässt in Südafrika die Fallzahlen in die Höhe schnellen. Im Wochenvergleich teilweise sogar um bis zu 400 Prozent, wie etwa im Großraum um Johannesburg und Pretoria erläuterte am Freitag Gesundheitsminister Joe Phaahla. Insgesamt seien demnach sieben von zehn Fällen auf Omikron zurückzuführen, meistens sind die Verläufe der Erkrankungen eher milde.