Neue Studie: Wie viel Kinder wirklich kosten

Plus 25 Prozent im Vergleich zu den 60ern

Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Kosten für das Aufziehen von Kindern doch deutlich, aber nicht exorbitant erhöht. So mussten Eltern der 60er-Jahre für einen Mittelschüler (umgerechnet auf Euro und an die Inflation angepasst) 402 Euro pro Kind und Monat einkalkulieren, jetzt sind es 483 Euro. Das liegt vor allem am Lebensstandard. Denn während etwa Nahrungsmittel im Vergleich billiger geworden sind, kostet das Wohnen mehr. Und auch technische Errungenschaften, die nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken sind. Stichwort: Smartphone und Co.