400.000 Kinder fielen 2020 um den Familienbonus um

„Eklatante Ungleichbehandlung“

„Männer profitieren doppelt so oft vom Familienbonus wie Frauen. Diese eklatante Ungleichbehandlung treibt Frauen in ökonomische Abhängigkeit von ihren Partnern. Das wirkt sich auf vielen Ebenen negativ aus. Wer abhängig ist, kann meist einen gewalttätigen Partner nicht verlassen und davon sind auch die Kinder betroffen. Die ÖVP konterkariert damit den gerade jetzt so notwendigen Gewaltschutz“, so Wimmer. Der Verlust des Familienbonus würde die Kinderarmut verschärfen und die Einkommensschere weiter aufreißen.