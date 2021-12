Mordalarm in Hohenems: Frau mit Stichen übersät

Tatverdächtiger in Wohnung versteckt

Währenddessen versuchten die Beamten - auch das Sondereinsatzkommando Cobra war vor Ort -, in die Wohnung der 35-Jährigen und ihres Lebensgefährten zu gelangen. Doch die Tür war versperrt. Der 47-jährige Tatverdächtige hatte sich in der Wohnung verschanzt. Die Beamten verschafften sich schließlich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten.