„Kalaschnikow hat unsere Schrotflinte geklaut!“

Echte Schrotflinte tauchte in anderem Spiel auf

Vergeblich. Und als wäre das nicht genug, tauchte die echte Kalaschnikow-Schrotflinte, die der Waffenhersteller um umgerechnet rund 1500 Euro verkauft, einige Monate später auch noch in einem anderen Computerspiel auf: dem in Russland entwickelten Multiplayer-Shooter „Escape from Tarkov“, der einen Lizenz-Deal mit Kalaschnikow eingegangen war.