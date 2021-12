Elisabeth Leopold ist so alt wie das Burgenland

Elisabeth Leopold aus Weiden am See ist am 15. Dezember 2021 100 Jahre alt geworden. Die rüstige Jubilarin, übrigens die Oma der Neusiedler Bürgermeisterin, bekam natürlich Besuch von der Politik, und auch viele Freunde gratulierten zum runden Jubiläum. Auch das Ständchen, das ihr vor der Tür gespielt wurde, freute sie.