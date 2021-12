Daten weitergegeben: Millionenstrafe für Grindr

Persönliche Daten an Dritte weitergegeben

Grindr habe sensible persönliche Daten an Hunderte von potenziellen Werbepartnern gesendet, so noyb. So beschreibe der Bericht des NCC detailliert, wie eine große Anzahl von Drittparteien ständig persönliche Daten der Nutzer von Grindr bekamen, wie zum Beispiel Standortdaten oder die Tatsache, dass sie Grindr benutzen.