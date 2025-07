Vermisster Taucher aus Kraftwerks-Kanal gerettet

Er hatte es geschafft, im Inneren des Kraftwerks aufzutauchen und sich bemerkbar zu machen. „Eine Bergung von außen war aber unmöglich“, so Metzger. Also wagten sich zwei Feuerwehrtaucher in die Dunkelheit unter Wasser, suchten sich tastend rund 25 Meter in den unterirdischen Kanälen ins Kraftwerk hinein und entdeckten tatsächlich den Vermissten.