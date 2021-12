Salzburg AG: Mitarbeiter-Zweifel am Budget

Für den Aufsichtsratsvorsitzenden und Landeshauptmann Wilfried Haslauer stehen dabei die Nachhaltigkeit und auch die Versorgungssicherheit im Vordergrund. Nicht bei allen Mitarbeitern kommen die vielen Investitionen gut an. „Das wird auf die Mitarbeiter zurückfallen, wo viele jetzt schon am Anschlag sind“, berichtet Zentralbetriebsrat Johann Grünwald. Auch die strategische Investitionssumme - sie soll bei rund 50 Millionen Euro liegen - ist Grünwald zu hoch. Ungewiss ist derzeit noch, wie die Preisgestaltung am Stromsektor sein wird. „Wir beobachten den Markt sehr genau“, äußert sich das Unternehmen nur vage.