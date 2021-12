Teile der FPÖ wollen Demo-„Weihnachtsfrieden“

Schnedlitz verteidigte die Teilnahme der FPÖ an den Corona-Protesten am Wochenende. Es habe sich um ein „großes friedliches Fest“ gehandelt, versicherte der blaue Generalsekretär bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem stellvertretenden Klubchef im Parlament, Peter Wurm. Die Proteste würden in ganz Österreich „irrsinnig“ an Fahrt aufnehmen, was an der „unfähigen“ und „gefährlichen“ Regierung liege, die zurücktreten solle.