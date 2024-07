Wie Lebensmittelpreise unter der Regierung stiegen

Spätestens seit Bundeskanzler Karl Nehammer Infrastrukturministerin Leonore Gewessler am Montag öffentlich ausgerichtet hat, was in Sachen Infrastruktur und Straßenbau alles anders hätte laufen müssen, ist die Regierungszusammenarbeit so gut wie beendet. Verwirklicht werden soll (und muss) noch ein Personalpaket, das den EU-Kommissar umfasst. Liegen bleiben werden gleich mehrere Dinge, die zuletzt „in der Koordinierung“ waren.