14 Tage Quarantäne bei Omikron „Akutmaßnahme“

Die verschärften Regeln würden übrigens nicht nur für Wiener Schüler gelten, sondern in allen Bundesländern für alle Kontakte von Omikron-Fällen. Alle Contact Tracer in Österreich würden sich daran halten, war das Gesundheitsministerium vorgibt, so Reich. Gegenüber der „Krone“ stellte das Gesundheitsministerium klar, dass das Dokument über die Vorgangsweise per Erlass für verbindlich erklärt worden sei. Die Gesundheitsbehörden „haben dem Folge zu leisten“.