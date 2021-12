Dreifache Mama (40) verlor Kampf gegen den Krebs

Stille Autofahrt ins Spital

Nach der Verabschiedung von den Kindern folgte eine halbe Stunde stille Autofahrt ins Krankenhaus Vöcklabruck: „Die Stimmung bei dieser Fahrt war im Nachhinein gesehen nicht wie bei anderen Fahrten“, erzählt Fredi, der als EDV-Techniker und Fotograf arbeitet. Wegen Corona durfte er nicht mit ins Spital. Am Montag folgten Untersuchungen, die Therapie sollte noch umgestellt werden. Am Dienstag besuchte er seine Frau: „Wir scherzten über die alten Damen, die ihren Fernseher bestimmt nicht hörten. Es war unser letztes Gespräch. Keines, das vermuten ließ, dass am nächsten Vormittag die Ärzte anrufen würden, um uns ins Krankenhaus zu holen.“