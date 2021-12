Impfdosen für Kinder sind ab Mittwoch verfügbar

Die erste Lieferung von 258.000 Dosen erfolgte bereits am Montag, teilte das Gesundheitsministerium der APA mit. „Mit Stand heute haben sich bereits mehr als 85.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Österreich ihre erste Corona-Schutzimpfung geholt. Das sind annähernd 15 Prozent dieser Altersgruppe“, betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in einem Statement. „Das Interesse in den Bundesländern ist weiterhin besonders groß.“ Mit der Lieferung der eigenen Kinderimpfstoffe könne man die hohe Nachfrage auch weiterhin decken, so der Minister.