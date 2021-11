Schutzimpfung für Kinder startet nächsten Dienstag

Dienstagnachmittag gehört der Kinderimpfung

Geimpft wird in allen sechs Impfzentren in Gols, Müllendorf, Mattersburg, Oberwart und Heiligenkreuz. Der Standort in Oberpullendorf übersiedelt mit 30. November nach Neutal. Ab Dienstagnachmittag stehen die Impfzentren dann ausschließlich für Kinder zur Verfügung.