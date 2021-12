Stadt stellt Besitzer die Rute ins Fenster

Nach dem Brand im ehemaligen Hotel Wörthersee in Klagenfurt sind die Ermittlungen der Polizei noch nicht abgeschlossen. Weiterhin ist unklar, was das Feuer am Sonntag verursacht hat. Die Hotelruine war in den vergangenen Jahren öfter Treffpunkt für illegale Partys. Nach dem jüngsten Vorfall will die Stadt den Besitzer stärker in die Pflicht nehmen und droht mit einer Ersatzvornahme.