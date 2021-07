Rettungsmöglichkeit für Schlosshotel Wörthersee

Erinnerungen an Palliardihaus

Also gibt es doch noch Hoffnung für das Hotel, oder zumindest dafür, dass wesentliche Bauteile, wie die unter Denkmalschutz stehende Fassade mit den prägenden und für den „Wörthersee-Stil“ charakteristischen Türmen, gerettet werden könnten?

„Naja“, sagt Kurt Peterle: „Irgendwie erinnert mich das an das Palliardihaus in der Karfreitstraße am Klagenfurter Domplatz. Da wurde zuerst auch lange herumdiskutiert, dann kam die umstrittene Entkernung und nur die Fassade blieb stehen. Und danach passierte wiederum so lange nichts, bis auch diese schließlich fiel.“ Das Gebäude war immerhin ein Bürgerhaus aus dem 17. Jahrhundert gewesen.