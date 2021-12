„Lernen Sie Geschichte“ möchte man auch so manchen Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen zurufen. Jenen, die meinen, die jetzige Situation mit dem Faschismus gleichsetzen zu müssen, und jenen, die von einer Diktatur sprechen, weil die Politik Schritte setzt, damit Ärzte nicht entscheiden müssen, wer ein Intensivbett bekommt und wer nicht - also wer hoffentlich leben darf und wer sterben muss. Sowie jenen, die sich einen Davidstern umhängen und sich so als Opfer darstellen wollen. Das ist nicht nur geschmacklos, sondern verhöhnt alle Opfer des Nationalsozialismus.