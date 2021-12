Terrorismus-Forscher: Gefahr in Corona-Protesten

„Viele verfolgen ganz andere Ziele als Corona, sie benutzen die emotionale Debatte um die Impfpflicht, um zu spalten“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Blick auf teils gewaltsame Proteste am Wochenende in Thüringen. Aber die meisten hielten sich an die Regeln und ließen sich impfen, „darüber dürfen die Angstmacher, die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten nicht hinwegtäuschen“, sagte sie der „Bild“.