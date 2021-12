„Ich will nicht alles auf den Kopf stellen“

Am Freitag endet in Oberösterreich der Lockdown. Was ist hier zu sehen?

Wir zeigen bis Jänner „Frauen.Kunst.Handwerk“: Rund 21 Positionen interpretieren altes Handwerk neu. Im nächsten Jahr werden wir eine Ausstellung in Kooperation mit Budweis zum Thema „Was brachte die Autobahn?“ zeigen, in der die Fundorte und -stücke der Grabungen für die S10 in Oberösterreich und die D3 in Tschechien präsentiert werden.