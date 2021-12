Nehammers Israel-Reise wegen Omikron verschoben

Die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Ende Dezember nach Israel geplante Reise wird verschoben. Das Bundeskanzleramt begründete dies am Montag mit den Restriktionen wegen der Coronavirus-Variante Omikron. Nehammer selbst hatte schon am Wochenende angekündigt, dass die geplante Reise „schwierig“ werden würde, „weil uns das Virus einen Strich durch die Rechnung macht“. Nehammer hatte Israel in seiner Funktion als Innenminister vor etwa einem Monat besucht.