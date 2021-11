Die „Krone“ im eigentlich geheimen Cyber-Bunker

Fakt ist, so der Minister: „Die Pandemie hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, was im Gesundheitsbereich alles vormals undenkbar war. Die zunehmende Anzahl an Angriffen im Internet zeigt uns aber, dass wir uns auch für diese Krisenszenarien rüsten müssen.“ Denn die hybride Kriegsführung ist schon längst bei uns angekommen. In nur einem Jahr sind Cyberdelikte um 26 Prozent gestiegen.