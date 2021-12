Ohne Ninja-Pass gibt´s keinen Pistenspaß

Shopping-Tour-Verbot

Einkaufen in Oberösterreich ist diese Woche noch ein spezielles Thema: Eigentlich gilt ja ein Lockdown – und damit das Shoppingverbot außer für Güter des täglichen Bedarfs – und was eben offene Diskonter und Supermärkte sonst noch anbieten. Da jenseits der Landesgrenzen offen ist, locken Angebote in NÖ, Salzburg, der Steiermark und in Bayern. Aber eigentlich dürfen Oberösterreicher nicht für solche Einkaufsfahrten über die Grenze. Es soll auch kontrolliert werden. Nur weiß noch keiner, wie das gehen soll.