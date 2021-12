Ein virtueller Kunstsalon mit Rundumblick

Man tritt ein und geht herum wie im Internetgame Second Life. Man begegnet aber ausschließlich Kunstwerken. Ganz nah kommt man per Mausklick heran, so als stünde man wirklich vor einem Bild – dabei ist alles nur ein virtueller Kunstsalon in 3D, abrufbar übers Internet. Jeden Tag kommen neue Bilder von Marie Ruprecht und Antonia Riederer dazu. „Wir machen so eine Art Adventkalender bis 24. Dezember“, sagt Ruprecht.