RB-Boss Marko: „Wir brauchten das Safety Car“

Helmut Marko (Red-Bull-Motorsportberater): „Wir haben gesehen, wir können das Tempo von Mercedes in unserer Reifenkonstellation nicht mitgehen. Dann war schon klar, dass wir was anderes machen müssen und sind auf die Zwei-Stopp-Strategie gegangen. Es war auch klar, jetzt brauchen wir ein Safety Car - dank Williams ist das auch gekommen. Dann war wieder einmal so eine Aktion der Rennleitung, dass man die Überrundeten nicht vorbeilässt. Dann haben wir Checo reingeholt wegen Öldruck und haben gesagt, wir vergessen die Konstrukteurswertung. Also es ist die ganze Zeit so hin und her gegangen. Nach all dem Pech, das wir hatten, muss das Glück sich auch wenden. Es geht weit über das Jahr 2010 hinaus. Wir haben so hart darauf hingearbeitet. Wir haben den Wechsel von Renault zu Honda vollzogen und haben es mit denen geschafft, auf einen Standard zu kommen, wo wir Mercedes gefährden konnten.“