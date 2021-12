Historisch! Verstappen beendet Hamilton-Ära

Schon vor dem Rennen war der Kampf um den WM-Titel das allumfassende Thema. „Es ist nicht so, dass ich ihn unterstütze, er verdient es meiner Meinung nach“, sagt Fernando Alonso über Verstappen. Dieser sei „allen einen Schritt vorausgefahren“ in diesem Jahr - womöglich auch eine kleine verbale Retourkutsche in Richtung Hamilton, mit dem sich Alonso 2007 ein fieses Teamduell geliefert hatte - mit beiden als Verlierer.