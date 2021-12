Vandalen wüteten am Bahnhof Haiming und in Lienz

Eine Spur der Verwüstung zogen noch unbekannte Vandalen am Bahnhof Haiming und im Stadtgebiet von Lienz. Die Täter zerstörten mit Steinen vom Gleisbett unter anderem mehrere Glaselemente. In Lienz verewigten sich die Unbekannten mit Graffitis. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung.