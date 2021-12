Singen macht glücklich: Lieder in Landessprachen

„Jede Familie sollte sich ihren besonderen Grundstock an Liedern anlegen, um diese hervorzuholen, wenn sie gebraucht werden“, so Sepp Gmasz und Anna-Maria Hammer. Das kann auch dann der Fall sein, wenn alte und gebrechliche Angehörige nicht mehr durch sprachliche Kommunikation erreicht werden können; dann vermögen gemeinsam erinnerte Lieder noch erhellende Zugänge in dunkelste Regionen herzustellen: „Seelen.Töne“ eben.