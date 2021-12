Oberösterreich baut die Kinderbetreuung weiter aus

„2022 bringt ein Plus von 17 Millionen Euro für die Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreich. Die budgetäre Entwicklung zeigt die kontinuierliche Ausbauoffensive des Landes über die letzten Jahre“, betont Haberlander. Somit stehen heuer aus ihrem Budget 256 Millionen Euro zur Verfügung: „Das ist die Summe des gesamten Bereichs der Kinderbildung und -betreuung. Also laufender Betrieb, Investitionen, Kiga-Transport, Tagesmütter usw.“, erläutert ein Mitarbeiter.