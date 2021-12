„Bei Leck würden Fäkalien in Wörthersee gelangen“

„Vom Pumpwerk am See soll das Abwasser in die bereits bestehende Leitung entlang der Bundesstraße in Richtung Westen zu einem Hauptpumpwerk fließen und dann weiter zur Kläranlage nach Rosegg gepumpt werden“, verrät Wagner, der Touristiker, Anrainer und Gäste beruhigen möchte: „Das Vorhaben wird erst 2023 - unter Rücksichtnahme auf die Urlaubssaison - umgesetzt. Es wird also zu keinen größeren Kanalgrabarbeiten im Fremdenverkehrsort kommen!“