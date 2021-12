Schlepperring brachte 200 Menschen illegal in EU

Mindestens 206 Migranten soll ein von Wien aus agierender Schlepperring illegal in die EU gebracht haben. Auf die Spur kamen die Kriminalisten der Gruppe nach der Festnahme eines Schleppers im Innviertel vor einem Jahr. Seither wurden 15 Personen, großteils Syrer, festgenommen. Kopf der Gruppe war ein Taxiunternehmer, der seine Aufträge von internationalen Schlepperorganisationen bekam, und an seine zum Teil inoffiziell angestellten Fahrer weitergab, so die Landespolizeidirektion OÖ.