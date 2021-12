Jeder zweite Zivildiener hilft bei der Rettung mit

Deutlich weniger Wehrpflichtige

Das Interesse am Zivildienst hält an. Und das in einer Zeit, in der es aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge und vieler Ausfälle - fast 30 Prozent der jungen Männer im Burgenland galten 2020 als (vorübergehend) untauglich - in den nachfolgenden Generationen weniger Wehrpflichtige gab.