Drogenlenker im Pinzgau erwischt

Bei einer Polizeikontrolle am Donnerstag in Zell am See fiel den Polizisten auf, dass der kontrollierte 19-jährige Lenker sich auffällig verhielt. Ein durchgeführter Drogentest schlug an, Die Polizisten stellten 25 Gramm Speed und eine geringe Menge Cannabiskraut sicher. Der Amtsarzt stellte die Fahruntauglichkeit des Mannes fest. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.