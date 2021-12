Kirchgasser führt durch Weihnachtsidylle

„Leider können unsere Gäste derzeit noch nicht zu uns nach Filzmoos kommen. Daher haben wir uns auch in diesem Jahr dazu entschlossen, bezaubernde Weihnachtsmusik und herrliche Landschaftsbilder aus unseren Bergen direkt in die Wohnzimmer unserer Urlaubsgäste zu senden“, so der Filzmooser Tourismuschef Peter Donabauer.