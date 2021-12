Zwei Omikron-Infizierte waren bereits immunisiert

Noch am Dienstag hieß es auf eine „Krone“-Anfrage aus dem NÖ-Landessanitätsstab, dass alle fünf im Asylzentrum in Schwechat im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha bekannten Omikron-Fälle nicht per Impfung gegen das Coronavirus geschützt sind. Nur Tage später wurde das nach einer „Krone“-Recherche am Freitag aber korrigiert – und eine Datenlücke aufgedeckt!