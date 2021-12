„Weinbaum“ bei Auktion für Benefiz ersteigern

Begehrte Tropfen

Mit der Idee will man zusätzlich zum Wettbieten für den guten Zweck animieren. Schon jetzt ist der Posten begehrt, am Freitag lag das höchste Gebot bei 5000 Euro. Grund dafür ist die erlesene Auswahl an besonderen Tropfen, die durch den Obmann des Weintourismus Burgenland, Herbert Oschep, organisiert worden ist. Die Aktion für die Top-Weine läuft noch einige Tage. - Mitbieten kann sich lohnen!