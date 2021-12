Omikron: Mehrere Infektionen trotz Booster-Impfung

Im Rahmen einer in Südafrika durchgeführten Studie haben sich sieben Deutsche trotz Booster-Impfungen mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert. Wolfgang Preiser, der die Variante mitentdeckt hatte, sagte dazu: „Durchbruchsinfektionen gibt es sehr viele. Was wir nicht wussten ist, dass auch eine Booster-Impfung mit Biontech/Pfizer das nicht verhindert.“ Preiser betonte aber auch: „Das darf man natürlich nicht falsch verstehen, dass die Impfung nicht helfe. Im Gegenteil: Das zeigt nur, dass auch die bestmögliche Impfung offensichtlich nicht ausreicht, um eine Infektion zu verhindern - was wir ja schon geahnt haben.“