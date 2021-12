Polizei schnappt mutmaßlichen Messerstecher

Um die Zusammenhänge zu klären, hofft die Polizei auf weitere Zeugen. All jene, die sich am 7. Dezember in der Zeit zwischen 5.30 und 6 Uhr in Nenzing zwischen der Abzweigung Fit-Park und Bahnhof aufgehalten haben, sollen sich beim Landeskriminalamt(+43 5913380-3333) melden.