Unbekannter stach mit Messer auf Passant ein

Am Dienstagmorgen um 5.45 Uhr ging der 50-Jährige durch die Unterführung zum Bahnsteig des Bahnhofs Nenzing. Dort sprach ihn plötzlich ein Unbekannter an. Völlig unvermittelt zückte der Mann ein Messer und stach zu. Der 50-Jährige wurde dabei schwer am Oberkörper verletzt. Der Täter ergriff umgehend die Flucht, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bis dato ergebnislos.