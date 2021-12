Bei Ärzteausbildung hat Oberösterreich noch Lücken

Wie steht’s um sie Ärzteausbildung in Österreich, kann sie den Bedarf an Medizinerinnen und Medizinern decken, insbesondere in der Allgemeinmedizin? Das hat der Bundesrechnungshof auf Initiative des Nationalrates geprüft - und dabei zwar nicht die Medizinfakultät der JKU in Linz direkt duchleuchtet, aber doch einiges Aufschlussreiches über die Lage in Oberösterreich zutage gefördert. Wir bringen hier die für Oberösterreich relevantesten Auszüge, den vollständigen Rechnungshofbericht finden Sie hier.