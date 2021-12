Dornbirn trotzt Pandemie und investiert kräftig

Maßvoll bei den Ausgaben für die Verwaltung, zielgerichtet in den Investitionen - dieser Devise sei man bei der Erstellung des Budgets für das kommende Jahr gefolgt, so Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP). Insgesamt 46,3 Mio. Euro wird die Stadt Dornbirn 2022 investieren, ein Gutteil davon fließt in die Bereiche Gesundheit, Bildung, Kinderbetreuung und Infrastruktur. Die größten Einzelposten sind der Wiederaufbau der Ausweichschule Fischbach (7,5 Mio Euro), der Ausbau des Stadtspitals (gut 4 Mio. Euro) sowie der mit der 3,5 Mio. Euro veranschlagte Neubau der Rappenlochbrücke.