Schneepflug in Straßengraben gestürzt

Am Donnerstag am frühen Abend lenkte ein 39-jähriger Pinzgauer einen Firmen-Pkw mit Pflugschaufel auf der B311 von Saalfelden kommend Richtung Lofer. Durch den starken Schneefall war die Straße voller Schneematsch. Noch im Gemeindegebiet von Saalfelden geriet der PKW aus unbekannter Ursache ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam rechts neben der Fahrbahn in der angrenzenden Wiese zum Liegen.