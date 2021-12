Oberndorf: Besondere Post zur Stillen Nacht

Der Weihnachtssonderstempel 2021 steht unter dem Titel „20 Jahre Stadt“. Die Stille-Nacht-Stadt Oberndorf, Ort der Uraufführung des weltweit beliebten Weihnachtsliedes, wurde 2001 zur Stadt erhoben und feiert heuer ihr 20-jähriges Jubiläum. Ebenfalls auf dem Stempel abgebildet ist die Stille-Nacht-Kapelle. Sie wurde als Gedenkstätte für die Schöpfer des Liedes Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr an jener Stelle errichtet, wo am Heiligen Abend 1818 in der damaligen St. Nikolaus-Kirche das Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ erstmals erklang.